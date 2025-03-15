Разрушенный атакой ВСУ краеведческий музей в Судже восстановят

Краеведческий музей в Судже, который был разрушен украинской атакой, будет восстановлен, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Он опубликовал кадры последствий удара по зданию, признанного памятником архитектуры. Наиболее ценные экспонаты музея заблаговременно эвакуировали в тыл.

«Мы не позволим уничтожить нашу историю и культуру. Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место», - написал Хинштейн в своих соцсетях.

Ранее Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела после обстрела краеведческого музея в Судже Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Александр Хинштейн
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаВСУСпецоперацияКурская Область

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