Разрушенный атакой ВСУ краеведческий музей в Судже восстановят
15 марта 202516:29
Краеведческий музей в Судже, который был разрушен украинской атакой, будет восстановлен, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он опубликовал кадры последствий удара по зданию, признанного памятником архитектуры. Наиболее ценные экспонаты музея заблаговременно эвакуировали в тыл.
«Мы не позволим уничтожить нашу историю и культуру. Суджанский краеведческий музей будет восстановлен, а его экспонаты вернутся на свое законное место», - написал Хинштейн в своих соцсетях.
Ранее Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела после обстрела краеведческого музея в Судже Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru