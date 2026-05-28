«Это системная проблема нашего воспитания именно в политике государства. У нас в принципе нет никаких наказаний для детей, пока они не совершат что-то совсем страшное. Из-за этого идут разговоры о том, чтобы снизить возраст уголовной ответственности. В целом отказ от телесных наказаний родителями приводит к агрессии в обществе. Получается, что ребенок не прав, но взрослые его не наказывают, тогда дети наказывают его сами. Подростки при этом чувствуют вседозволенность. А у нас есть примеры, когда родители получали уголовные сроки за наказание детей ремнем. В школе тоже нет никаких градаций наказания, раньше можно было выгнать из класса, дать линейкой, сейчас школа ничего не может сделать, пока ребенок реально не становится преступником. А некоторым даже нравится быть преступником, вставать на учет и так далее. Пока государство не пересмотрит этот подход, ситуация не поменяется. Родители должны иметь право наказывать, иначе это ломает систему авторитета», - рассказал он.

Он подчеркнул, что прохожие фактически не могу вмешиваться в такие ситуации, могут только вызвать полицию.

«Раньше любой прохожий мог вмешаться, теперь нельзя применять физическую силу. Можно только обратиться в полицию, а это означает Комиссию по делам несовершеннолетних. Некоторые подростки будут кичиться этим положением, позволять себе еще больше. Поэтому вызывать полицию тоже не самый лучший вариант», - добавил он.

С ним согласилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«Если ребенку дома ничего не запрещают, мы имеем такие последствия. У нас уголовная ответственность наступает с 14 лет, в данном случае будет серьезная претензия к родителям. С ребенком будут проводиться воспитательные работы, его могут поставить на учет Комиссии по делам несовершеннолетних. Применять физическую силу к таким детям нельзя, этого человека могут обвинить в ответ. Можно обращаться в правоохранительные органы, если вы стали свидетелем или пострадавшим. Если видно, что ребенок может быть угрозой, можно вызвать полицию», - отметила она.

Телесные наказания могут выступить регулятором поведения подростков и помочь детям осознать неотвратимость последствий совершенного проступка. Об этом НСН заявила детский психолог Ирина Таранова.

