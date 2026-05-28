Апелляционный суд в Кишиневе оставил в силе приговор Гуцул

Политики были осуждены в 2025 году по делу о финансировании партии «Шор», которая был признана в Молдавии неконституционной. Гуцул назначили семь лет лишения свободы, а Попан - на год меньше.

В суде указали, что жалоба адвокатов на приговор была отклонена, как необоснованная.

Ранее Гуцул заявила, что вынесенный ей приговор является политической расправой, «запланированной и исполненной по указке сверху», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».