Апелляционный суд в Кишиневе оставил в силе приговор Гуцул

Апелляционный суд в Кишинёве оставил в силе приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул и активистке оппозиционного блока «Победа» Светлане Попан. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле назвали приговор Гуцул примером политически мотивированного решения

Политики были осуждены в 2025 году по делу о финансировании партии «Шор», которая был признана в Молдавии неконституционной. Гуцул назначили семь лет лишения свободы, а Попан - на год меньше.

В суде указали, что жалоба адвокатов на приговор была отклонена, как необоснованная.

Ранее Гуцул заявила, что вынесенный ей приговор является политической расправой, «запланированной и исполненной по указке сверху», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Вадим Денисов
