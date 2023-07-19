Разработка московского НИИ вошла в топ-10 изобретений в медицине по версии Роспатента

Изобретение группы специалистов Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии (НИКИО) им. Л.И. Свержевского — специальный расширитель для носа — вошло в десятку лучших разработок в медицине по версии Федеральной службы по интеллектуальной собственности Роспатента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, оториноларингологи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии НИКИО запатентовали расширитель, предназначенный для пациентов с искривлением носовой перегородки или нарушением функции носового клапана.

«Главное преимущество устройства в том, что оно изготавливается индивидуально и учитывает анатомические особенности каждого человека. Благодаря этому расширитель удобен в применении, снижает вероятность возникновения дискомфорта и раздражения в области преддверия носа. Но самое главное, что устройство позволяет улучшить дыхание, что положительно сказывается на качестве жизни пациента», — пояснила Ракова.

Ношение устройств, расширяющих просвет носовых ходов, является одним из альтернативных методов улучшения носового дыхания. Этот способ наиболее актуален для пациентов, которые жалуются на затруднения носового дыхания, и может стать эффективной альтернативой при неэффективности или невозможности проведения стандартного медикаментозного или хирургического лечения.

Разработкой занималась группа специалистов института, в которую вошли практикующие оториноларингологи Андрей Крюков, Наталья Кунельская, Анна Товмасян, Мария Поляева, Александр Кишиневский, Владислав Мосин, Никита Шведов. Устройство создают индивидуально для каждого пациента. Процесс изготовления проходит в несколько этапов: специалисты с помощью магнитно-резонансной или компьютерной томографии определяют анатомические параметры строения полости носа, обрабатывают изображения на компьютере и создают трехмерную модель, на основе которой 3D-принтером или методом литья изготавливается полимерный расширитель.

В испытании устройства участвовали пациенты с различными патологиями носа, во всех случаях они отмечали улучшение носового дыхания и отсутствие дискомфорта при использовании разработки.

НИКИО — флагман оториноларингологической помощи Москвы. Учреждение оснащено самым современным оборудованием, которое позволяет проводить точную диагностику заболеваний ЛОР-органов и хирургическое лечение, в том числе в самых труднодоступных анатомических областях. Институт применяет малоинвазивные эндоскопические и микрохирургические методы и уникальные авторские разработки, не имеющие аналогов в столичном и российском здравоохранении.

