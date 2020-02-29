Разработчики видеоигр отменили конференцию из-за коронавируса

Из-за стремительного распространения в мире вируса COIVD-19 организаторы конференции разработчиков компьютерных игр (Game Developers Conference) 28 февраля объявили, что переносят мероприятие. Его проведение планировалось в Сан-Франциско с 16 по 20 марта, напоминает сайт PC Gamer.

По словам организаторов, конференция состоится летом, точные даты будут объявлены в ближайшие недели, уточняют «Известия» со ссылкой на сайте выставки.

Отмечается, что конференция разработчиков игр — одна из крупнейших выставок видеоигр. Она проводится ежегодно, начиная с 1988 года.

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Ранее, 29 февраля, стало известно об отмене на неопределенный срок саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был состояться в марте в Лас-Вегасе (штат Невада). Причиной переноса также является стремительное распространение коронавируса.

Напомним, общее число зараженных вне КНР, по данным на 29 февраля, составляет 4691 человек в 51 стране. Количество умерших достигло до 67.

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ФОТО: Сайт Минобороны РФ
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