Разработчики видеоигр отменили конференцию из-за коронавируса
Из-за стремительного распространения в мире вируса COIVD-19 организаторы конференции разработчиков компьютерных игр (Game Developers Conference) 28 февраля объявили, что переносят мероприятие. Его проведение планировалось в Сан-Франциско с 16 по 20 марта, напоминает сайт PC Gamer.
По словам организаторов, конференция состоится летом, точные даты будут объявлены в ближайшие недели, уточняют «Известия» со ссылкой на сайте выставки.
Отмечается, что конференция разработчиков игр — одна из крупнейших выставок видеоигр. Она проводится ежегодно, начиная с 1988 года.
Ранее, 29 февраля, стало известно об отмене на неопределенный срок саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был состояться в марте в Лас-Вегасе (штат Невада). Причиной переноса также является стремительное распространение коронавируса.
Напомним, общее число зараженных вне КНР, по данным на 29 февраля, составляет 4691 человек в 51 стране. Количество умерших достигло до 67.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Разработчики видеоигр отменили конференцию из-за коронавируса
- Назван лучший фильм, получивший кинопремию «Сезар» во Франции
- Люксембург сделал общественный транспорт бесплатным
- Военный эксперт обругал Маска за «беспилотную альтернативу» F-35
- Bloomberg: Богатейшие люди мира потеряли 444 миллиарда долларов из-за коронавируса