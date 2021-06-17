Разработчики «Спутника V» анонсировали прививку против индийского штамма COVID
Создатели российской вакцины «Спутник V» скоро представят укол, который был специально разработан против индийского штамма.
«Спутник V» скоро предложит другим производителям вакцин бустерную прививку, адаптированную для работы против штамма коронавируса «Дельта», впервые обнаруженного в Индии», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице вакцины в Twitter.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о высокой эффективности вакцины «Спутник V» против индийского штамма COVID-19 в лабораторных условиях. По его словам, при введении вакцины у пациентов сохраняется большой уровень антител, который позволяет противостоять индийскому штамму коронавируса.
Ранее бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» не исключил, что рост заболеваемости в столице связан с новым штаммом коронавируса.
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