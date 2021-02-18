Разработчики «Спутник V» призвали ЕС ускорить процесс поставок препарата в Европу

Разработчики вакцины "Спутник V" предлагают Евросоюзу приблизить массовые поставки препарата в страны ЕС после одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Об этом написано в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

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По данным производителей, масштабные поставки "Спутника V" в Европу могут начаться лишь в июне 2021 года, после завершения кампании по массовой вакцинации жителей России. Производители напомнили, что этот срок может быть сокращен, если к производству привлечь мощности ЕС.

Российские специалисты напомнили, что РФ уже договорилась о поставках вакцины с Венгрией и другими странами ЕС. Докладчики для проведения экспертизы препарата в ЕМА уже назначены. В сообщении указано, что "Спутник V" ждет начала экспертизы.

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ФОТО: РИА Новости
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