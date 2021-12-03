Роскомнадзор заблокировал сайт торговой площадки etsy.com согласно решению тамбовского суда, сообщает РИА Новости.

Иск в суд был подан межрайонным прокурором. В иске было указано, что сайт предлагал товары бренда Gucci, не имея соответствующего соглашения с правообладателем.

В Роскомнадзоре отметили, что снятие блокировки с сайта возможно лишь после удаления запрещенной информации.





