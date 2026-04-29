СМИ: Трамп может объявить о победе над Ираном и завершить войну
Американская разведка и чиновники Белого дома изучают сценарий, при котором президент США Дональд Трамп объявит о победе над Ираном и завершит войну, сообщает Reuters.
По словам источников агентства, разведка проводит анализ по запросу высокопоставленных чиновников администрации с целью спрогнозировать, как отреагирует Иран на такой возможный шаг Трампа. Ряд чиновников убеждают его, что взвинтившие цены на нефть боевые действия могут привести к большим потерям республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.
Окончательного решения Трампом не принято: возможна и дальнейшая эскалация военных действий, включая новые авиаудары по иранским военным политическим лидерам. Отмечается, что политическое давление на Трампа – «огромно».
Тем временем, рейтинг одобрения президента США достиг рекордного минимума за время его президентства. Показатель опустился до 34%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Зеленский летал в Эр-Рияд и Баку VIP-бортом, на борту которого мог быть «черный нал»
- Рейтинг одобрения Трампа упал до рекордно низкого уровня
- СМИ: Набиуллина считает сбережения россиян единственным источником финансирования экономики
- Мишустину пожаловались на критическое недофинансирование медицины, предложив «закрыть» дефицит за счет денег пенсионеров
- Россиян обяжут зарегистрировать всех домашних животных
- ЦБ и ФНС готовят массовую проверку банковских переводов россиян
- Стало известно о волне увольнений в IT, медицине и логистике
- В Госдуме потребовали от правительства разъяснений по поводу платы за VPN-трафик
- Долину госпитализировали с острой болью
- СМИ: Власти РФ прорабатывают введение платы за VPN-трафик