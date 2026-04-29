СМИ: Трамп может объявить о победе над Ираном и завершить войну

По словам источников агентства, разведка проводит анализ по запросу высокопоставленных чиновников администрации с целью спрогнозировать, как отреагирует Иран на такой возможный шаг Трампа. Ряд чиновников убеждают его, что взвинтившие цены на нефть боевые действия могут привести к большим потерям республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.

Окончательного решения Трампом не принято: возможна и дальнейшая эскалация военных действий, включая новые авиаудары по иранским военным политическим лидерам. Отмечается, что политическое давление на Трампа – «огромно».

Тем временем, рейтинг одобрения президента США достиг рекордного минимума за время его президентства. Показатель опустился до 34%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

