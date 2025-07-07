Что ждет концертную индустрию с введением «безопасного» закона

Зрелищные мероприятия порой собирают не меньше зрителей, чем спортивные состязания, закон об их безопасности создавался совместно с сотрудниками силовых ведомств, которые отвечают за безопасность. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Госдума приняла закон о безопасности зрелищных мероприятий, который вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы. По словам Шолохова, разработка закона велась при взаимодействии с соответствующими силовыми структурами, во многом он стал калькой с закона, принятого в отношении спортивных мероприятий.