Что ждет концертную индустрию с введением «безопасного» закона
Новый закон о безопасности зрелищных мероприятий во многом стал калькой с аналогичного закона для спортивных событий, его разрабатывали совместно с силовыми ведомствами, сказал НСН Александр Шолохов.
Зрелищные мероприятия порой собирают не меньше зрителей, чем спортивные состязания, закон об их безопасности создавался совместно с сотрудниками силовых ведомств, которые отвечают за безопасность. Об этом НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Госдума приняла закон о безопасности зрелищных мероприятий, который вступит в силу уже с 1 сентября 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы. По словам Шолохова, разработка закона велась при взаимодействии с соответствующими силовыми структурами, во многом он стал калькой с закона, принятого в отношении спортивных мероприятий.
«Подобные регулирующие нормы были в отношении спортивных мероприятий. В какой-то степени новый закон — калька с них. Обычно в спортивных мероприятиях участвуют больше зрителей, поэтому очевидно, что регулирование было более актуальным. Вместе с тем некоторые зрелищные мероприятия собирают зрителей не меньше, чем спортивные. Разработка норм шла совместно с соответствующими силовыми структурами, которые должны отвечать за безопасность при проведении подобных мероприятий. Сейчас это сводится к необходимости, во-первых, информировать силовые структуры о намерениях проводить такие мероприятия, во-вторых, обеспечить некоторые условия, которые в значительной степени будут гарантировать безопасность тех, кто в них участвует», — подытожил он.
Ранее руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко заявил, что новый регламент министерства культуры не решит вопрос безопасности при проведении массовых событий, поскольку в качестве концертных площадок часто также выступают спортивные арены и Экспоцентры. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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