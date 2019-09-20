«Разогревают» тему. Космонавты об отказе в должности Маленченко из-за жены-американки
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев в эфире НСН рассказал, почему, по его мнению, тему Юрия Маленченко «вывалили» в публичную плоскость.
Космонавт Юрий Маленченко якобы не был утвержден в должности начальника российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за супруги, которая имеет гражданство США. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники. При этом отмечается, что кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности Роскосмоса.
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев в беседе с НСН не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.
«Разговор на эту тему идет уже год почти. То, что это вываливается в публичную плоскость – попытка решить какие-то свои вопросы через другие каналы. Специально эту тему разогревают», - сказал он.
Коллега Маленченко, Герой России, космонавт Павел Виноградов, в свою очередь, в эфире НСН напомнил, что дети многих высокопоставленных российских чиновников живут за границей и обзаводятся там семьями, но на карьерном росте их родителей это никак не сказывается.
«Есть много профессий и должностей, где могут отказывать по этой причине, но это никак не связано с космонавтами. Если вы работаете в ФСБ или каких-то структурах . Не знаю, кто это придумал идею, что отказ связан с его американской женой. Тем более, что она такая же американская, как и многие другие. Она нормальная русская женщина. И что теперь? Если у нас дочери вице-премьеров, например, за границей живут, учатся и замуж выходит – вице-премьеров почему-то как назначали, так и назначают», - заявил космонавт.
Юрий Маленченко женился на уроженке России Екатерине Дмитриевой, переехавшей в США, в 2003 году. При этом сам космонавт в тот момент находился на борту Международной космической станции, а его избранница - в Центре управления полетами в Хьюстоне. Документы о вступлении в брак со стороны Маленченко подписал американский юрист.
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