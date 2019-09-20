«Разогревают» тему. Космонавты об отказе в должности Маленченко из-за жены-американки

Космонавт Юрий Маленченко якобы не был утвержден в должности начальника российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за супруги, которая имеет гражданство США. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники. При этом отмечается, что кандидатуру Маленченко не согласовала служба безопасности Роскосмоса.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев в беседе с НСН не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

«Разговор на эту тему идет уже год почти. То, что это вываливается в публичную плоскость – попытка решить какие-то свои вопросы через другие каналы. Специально эту тему разогревают», - сказал он.

Коллега Маленченко, Герой России, космонавт Павел Виноградов, в свою очередь, в эфире НСН напомнил, что дети многих высокопоставленных российских чиновников живут за границей и обзаводятся там семьями, но на карьерном росте их родителей это никак не сказывается.