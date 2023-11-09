«Разные по доходам»: НДФЛ призвали оставить для «богатых» многодетных семей

Многодетные семьи в России имеют разные доходы, освобождение богатых из них от подоходного налога (НДФЛ) не имеет экономического смысла, заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в интервью НСН.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от подоходного налога. Матвиенко призвала сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Сафонов считает, что в инициативу стоит внести ряд уточнений.