«Разные по доходам»: НДФЛ призвали оставить для «богатых» многодетных семей
Было бы правильнее освобождать от НДФЛ семьи, чей совокупный доход на всех членов семьи составляет прожиточный минимум, отметил в эфире НСН профессор Александр Сафонов.
Многодетные семьи в России имеют разные доходы, освобождение богатых из них от подоходного налога (НДФЛ) не имеет экономического смысла, заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в интервью НСН.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от подоходного налога. Матвиенко призвала сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Сафонов считает, что в инициативу стоит внести ряд уточнений.
«Такой подход не совсем правильный в силу того обстоятельства, что многодетные семьи разные по уровню доходов. Есть очень богатые семьи. Освобождать их от НДФЛ не имеет никакого экономического смысла. Было бы правильнее освобождать от НДФЛ семьи, чей совокупный доход на всех членов семьи составляет прожиточный минимум либо превышает этот прожиточный минимум на 13%. Тогда вычет НДФЛ не будет приводить к тому, что реальные доходы семей окажутся ниже прожиточного минимума», - сказал Сафонов.
Он также рассказал, что если многодетные семьи освободят от НДФЛ, то работодатели не смогут мухлевать с зарплатами.
«Работодатели не смогут мухлевать с зарплатами. Чтобы освободить от НДФЛ и не выплачивать его, в данном случае должен быть статус многодетных. Поэтому мухлевать невозможно: дети либо есть, либо нет», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 8 ноября, сенаторы одобрили закон, освобождающий от НДФЛ гранты гражданам из региональных и местных бюджетов, а также выплаты в связи с присвоением звания «Мать-героиня» и вручением ордена «Родительская слава», передает «Радиоточка НСН».
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