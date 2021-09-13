Разница в пять раз! Заслуженный учитель призвал уравнять зарплаты в школах Москвы и регионов
Евгений Ямбург считает, что региональный эксперимент по одинаковой оплате труда учителей стоит перенести на всю страну.
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с НСН поддержал проект, по которому в ряде регионов для учителей вводится одинаковая оплата труда в связи с квалификационным уровнем. Он отметил, что сейчас зарплата учителей в Москве в пять раз выше, чем у их коллег в регионах, при этом они делают одну и ту же работу.
«Я считаю, что это очень справедливая и правильная инициатива. Если мы хотим, чтобы было единое образовательное пространство, должно быть кроме всего прочего и равенство в оплате труда учителей. Сегодня это прерогатива субъектов федерации. И получается так, что в Москве оплата учителей не может быть меньше 80 тысяч рублей. Но вы переезжаете в область – и там будет 53. А если вы поедете в Екатеринбург, то за такую же работу – 25-26 часов – это много, там будет 15-17 тысяч. Это никуда не годится! И в этой ситуации, если мы хотим качество образования, зарплаты надо понимать. Прав был наш великий соотечественник Ушинский, который написал, что никакая реформа школы невозможна иначе, чем через головы учителей. И надо, чтобы зарплаты были пристойными. Чтобы молодежь шла прогрессивная. Им тоже надо кормить семью. Поэтому предложение правильное и своевременное», - отметил педагог.
Ямбург раскрыл еще одну подробность: по старой системе самыми дискриминированными были педагоги дополнительного образования. С введением новых норм они смогут получать достойные деньги.
«Педагоги дополнительного образования до сих пор были самыми дискриминированными. Это те, кто ведет кружки, секции и так далее. Но ведь это развитие детей! Им надо обеспечить достойную оплату труда. И очень многие наши прекрасные актеры, такие, например, как Василий Лановой, начинали с театральных кружков. Такие конструкторы, как Туполев, тоже начинали с авиамодельных секций», - напомнил собеседник НСН.
Он призвал распространить применение новой оплаты труда для учителей на всю страну.
«Хорошо, что это начинается. Правда, не во всех, а только в пяти регионах. А я хотел бы, чтобы это было распространено на все регионы Российской Федерации. Это очень важно, потому что деньги должны поступать из федерального бюджета. Регионы разные: есть регионы доноры, а есть дотационные, и в этом смысле есть различие в оплате труда педагогов», - заключил заслуженный учитель России.
Минпросвещения планирует запустить пилотный проект по новой системе оплаты труда учителей в 2021-2023 в пяти регионах - Нижегородской, Сахалинской, Ярославской, Белгородской областях и Мордовии.
По этому проекту, труд учителей будет оплачиваться одинаково согласно квалификационному уровню педагогов, порядок стимулирующих и компенсирующих выплат будет назначаться федеральными властями, при этом каждый регион сможет установить дополнительные надбавки.
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