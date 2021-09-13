Разница в пять раз! Заслуженный учитель призвал уравнять зарплаты в школах Москвы и регионов

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с НСН поддержал проект, по которому в ряде регионов для учителей вводится одинаковая оплата труда в связи с квалификационным уровнем. Он отметил, что сейчас зарплата учителей в Москве в пять раз выше, чем у их коллег в регионах, при этом они делают одну и ту же работу.

«Я считаю, что это очень справедливая и правильная инициатива. Если мы хотим, чтобы было единое образовательное пространство, должно быть кроме всего прочего и равенство в оплате труда учителей. Сегодня это прерогатива субъектов федерации. И получается так, что в Москве оплата учителей не может быть меньше 80 тысяч рублей. Но вы переезжаете в область – и там будет 53. А если вы поедете в Екатеринбург, то за такую же работу – 25-26 часов – это много, там будет 15-17 тысяч. Это никуда не годится! И в этой ситуации, если мы хотим качество образования, зарплаты надо понимать. Прав был наш великий соотечественник Ушинский, который написал, что никакая реформа школы невозможна иначе, чем через головы учителей. И надо, чтобы зарплаты были пристойными. Чтобы молодежь шла прогрессивная. Им тоже надо кормить семью. Поэтому предложение правильное и своевременное», - отметил педагог.