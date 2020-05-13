Размер страхования банковских вкладов может увеличиться в семь раз
Размер страхования банковских вкладов – в особых случаях – будет увеличен до 10 миллионов рублей. Это следует из текста законопроекта «Справедливой России», который Госдума рассмотрит сегодня, 13 мая, в третьем чтении. Как отметил руководитель фракции Сергей Миронов, в основу законопроекта были положены многочисленные обращения граждан с просьбой об увеличении размера страхования вкладов.
Миронов отметил, что в настоящий момент в ситуации, когда банк «прогорел» вкладчики имеют право на компенсацию в пределах 1,4 млн. рублей. При этом, у многих на счетах, по его словам, могут находиться значительно большие суммы. Лидер «Справедливой России» уверен, что для особых случаев увеличить размер страхования вкладов можно до 10 миллионов рублей.
Миронов также подчеркнул, что речь идёт «не о богатеях»: кто-то из вкладчиков продал квартиру, кто-то получил наследство или возмещение ущерба.
Ранее НСН писала, что «Справедливая России» приняла решение перечислить зарплаты депутатов за апрель в фонд помощь медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом COVID-19. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов. В середине апреля перевести часть своих зарплат на помощь гражданам в условиях распространения коронавируса решили члены Центральной избирательной комиссии. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает Ura.ru
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