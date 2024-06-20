Размер «пенсии мечты» россиян превысил 48 тысяч рублей
Размер пенсии, которую можно было бы считать достойной, по оценкам среднестатистического россиянина, должен составлять 48 100 рублей ежемесячно, следует из опроса сервиса SuperJob.
У женщин ожидания по размеру пенсии чуть ниже, чем у мужчин - 47500 рублей и 48700 рублей соответственно. При этом средний размер пенсии в 2024 году составляет около 23 тысяч рублей.
Так, жители Москвы считают достойной пенсию размером 51700 рублей ежемесячно, жители Санкт-Петербурга хотели бы на пенсии получать в месяц 51000 рублей., жители Тюмени - 49700, Хабаровска - 49200.
Ранее доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова заявила, что пенсии работающих пенсионеров, уволившихся в июне, достигших возраста 80 лет или получивших первую группу инвалидности россиян будут увеличены в июле, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минобороны России пригрозил подчиненному судом
- СМИ: В Южной Корее пересмотрят вопрос о поставках летального оружия Украине
- Путин пригласил высших руководителей Вьетнама посетить Россию
- Сборная России по футболу поднялась на 33‑е место в рейтинге ФИФА
- Путин встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама
- Размер «пенсии мечты» россиян превысил 48 тысяч рублей
- Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала новый пакет санкций против РФ жестким
- Бывшую ведущую программы «Вести» Курбангалееву объявили в розыск
- СМИ: Во время хаджа в Саудовской Аравии погибли более тысячи человек
- СМИ: Отара Кушанашвили экстренно прооперировали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru