Размер «пенсии мечты» россиян превысил 48 тысяч рублей

У женщин ожидания по размеру пенсии чуть ниже, чем у мужчин - 47500 рублей и 48700 рублей соответственно. При этом средний размер пенсии в 2024 году составляет около 23 тысяч рублей.

Так, жители Москвы считают достойной пенсию размером 51700 рублей ежемесячно, жители Санкт-Петербурга хотели бы на пенсии получать в месяц 51000 рублей., жители Тюмени - 49700, Хабаровска - 49200.

Ранее доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова заявила, что пенсии работающих пенсионеров, уволившихся в июне, достигших возраста 80 лет или получивших первую группу инвалидности россиян будут увеличены в июле, напоминает RT.

