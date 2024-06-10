Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года

По его словам, она затронет «свыше семи млн 800 тысяч человек», которые не только «обладают солидным опытом и навыками», но и востребованы на рынке.

«Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», - указал Мишустин, поручив вице-премьеру Татьяне Голиковой «в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки» в закон.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал правильной индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает RT.

