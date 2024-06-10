Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года
Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, она затронет «свыше семи млн 800 тысяч человек», которые не только «обладают солидным опытом и навыками», но и востребованы на рынке.
«Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов», - указал Мишустин, поручив вице-премьеру Татьяне Голиковой «в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки» в закон.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал правильной индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист предупредил об опасности перевода сотрудников на самозанятость
- Картаполов: США не сбивали российский самолет А-50
- Останина назвала «бесчеловечной» идею привлекать школьников к опасным работам
- Мишустин: На бесплатные лекарства для льготников направят более 1,8 млрд рублей
- Итальянский диджей установил мировой рекорд, играя в клубе 10 дней подряд
- Песков: В Кремле не планируют торжественного приема ко Дню России
- Кино о приключениях «Смешариков» снимают в парке Галицкого в Краснодаре
- Депутат сообщила о росте объема контрафакта на российском рынке косметологии
- Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года
- Семьи из малых городов смогут взять ипотеку под 6%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru