«Автомобилисты России» предсказали рост ДТП из-за маленьких дорожных знаков

С 1 мая городские власти в России смогут устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера. С этого времени вступит в силу приказ Росстандарта по национальному ГОСТу, пишет «Коммерсант». Меньшие по размеру дорожные знаки (500х500 и 400х400 мм) могут появиться на «нескоростной улично-дорожной сети» в центральной части городов и в зоне исторической застройки. Уменьшенные указатели уже испытали в Москве, проект признали успешным и стандарт перевели в статус национального.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН усомнился в целесообразности новых знаков. Он считает, что нововведение не сделает российские дороги более безопасными.

«Не понимаю, зачем это нужно. Единственное объяснение: кому-то нужно было заработать деньги на выполнение соответствующего заказа по производству и размещению этих знаков. В другом плане никакой необходимости в этом нет. А определенные проблемы, безусловно, возникнут. Водители за много лет управления транспортным средством привыкают к определенным габаритам знаков и на новые могут не обратить внимания, не заметить. Может, не в массовом порядке, но вероятность аварий из-за этого есть. Точно, что безопасней на дорогах от этого не станет. Вместо того, чтобы тратить деньги на то, что не усиливает безопасность, что не отвечает кардинальным целям общества и государства, это мягко говоря, нерационально», - считает Похмелкин.

Согласно новому ГОСТу, также будет разрешен правый поворот на красный свет светофора. Кроме того, разрешаются указатели «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход» и совмещенные знаки «Платная парковка», «Парковка для инвалидов».

Ранее глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что нужно заниматься не уменьшением размера дорожных знаков, а глобальным аудитом уличной сети.