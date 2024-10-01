Разговор или расход: Психолог рассказала, что делать при усталости в отношениях
Чтобы преодолеть усталость в отношениях, необходимо открыто поговорить с партнером о своих желаниях и дальнейших совместных целях, заявила психотерапевт и преподаватель международного онлайн-института Smart Мария Медведева. Ее слова приводит «Газета.Ru».
При этом она подчеркнула, что преодоление этой усталости в отношениях часто бессмысленная затея, так как обычно устает только один партнер, другого в этот момент все устраивает.
По ее словам, легче такие кризисы предотвращать, интересуясь жизнью партнера, давая себе отдых и периодически «сверяя часы».
При этом психолог отметила, что иногда легче с благодарностью оставить отношения в прошлом, чем пытаться бесконечно реанимировать их.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru