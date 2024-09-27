«Хаос и стресс»: Психолог рассказал, как уборка влияет на продуктивность

«К сожалению, все исследования спрашивают, стало ли вам лучше. Высока вероятность, что человек дает ответы, одобряемые в обществе. Если убираться виртуально каждый день, эффект был бы слабее с каждым разом. Просто любые новые вещи – это положительные эмоции, уровень стресса снижается. Если делать это регулярно, эффект будет снижаться. Это связано не именно с уборкой, а больше с развлечением», - объяснил он.

При этом психолог признал, что уборка в реальной жизни может уменьшить уровень стресса, так как избавляет пространство от хаоса.

«Чем больше хаоса вокруг, тем больше расфокус у мозга, больше становится расшатана психика. Именно поэтому у людей, которые находятся в пространстве, где все на своих местах, выше продуктивность, меньше что-то отвлекает. Любой хаос врывается в эмоциональную сферу, это повышает уровень стресса», - добавил Жавнеров.

Он дал советы тем, для кого сама уборка становится невероятным стрессом, предложив разделить все дела не несколько дней.

«Одни и те же вещи могут быть и стрессом, и теми вещами, которые снимают этот стресс. Если я люблю чистоту, то меня раздражает хаос и грязь, поэтому от уборки я получаю удовольствие. Если я спокойно отношусь к бардаку, а убираться надо, то для меня уборка будет стрессом. Если уборка необходима, надо сделать некий план, выбрать четкий день и время. Убирать нужно не всю квартиру сразу, а одну комнату. Дать простой вариант для психики: например, убраться до обеда в субботу в одной комнате. При этом можно включить любимую музыку, а после этого пойти куда-то вкусно позавтракать. Тогда никакого сопротивления не будет. Если вам лень, это значит, что для психики это очень большая задача», - рассказал собеседник НСН.

Спрос россиян на антистресс-игрушки подскочил на 21% с начала года, подсчитали аналитики компании "Платформа ОФД". По данным экспертов, медианная цена подобных игрушек в 2024 году составила 272 рубля, что на 11% ниже уровня прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

