Raw to Go Kitchen на Патриарших могут закрыть за работу без проверки QR-кодов

Ресторан Raw to Go Kitchen могут закрыть на 90 суток из-за того, что сотрудники не проверяли QR-коды посетителей, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Рестораны COVID-free смогут работать по ночам

«В ресторане находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды», — уточнил Поплавский.

Ресторану также грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, а если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, то он увеличится до 1 миллиона рублей.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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