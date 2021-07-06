Raw to Go Kitchen на Патриарших могут закрыть за работу без проверки QR-кодов
Ресторан Raw to Go Kitchen могут закрыть на 90 суток из-за того, что сотрудники не проверяли QR-коды посетителей, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.
«В ресторане находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды», — уточнил Поплавский.
Ресторану также грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, а если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, то он увеличится до 1 миллиона рублей.
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