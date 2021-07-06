Raw to Go Kitchen на Патриарших могут закрыть за работу без проверки QR-кодов

«В ресторане находились и обслуживались посетители, у которых отсутствовали QR-коды», — уточнил Поплавский.

Ресторану также грозит штраф в размере 300 тысяч рублей, а если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, то он увеличится до 1 миллиона рублей.

