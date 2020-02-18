Раввин рассказал когда нужно наказывать за свастику

18 февраля 202019:11
Георгий Гагарин

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России в эфире НСН объяснил, почему потребовались послабления в запрете нацисткой символики.



Госдума в последнем чтении одобрила закон, который исключает административную ответственность за использование нацистской символики без пропаганды.

Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН объяснил, почему потребовались послабления в запрете.

Раввины разошлись с правительством РФ во мнениях по вопросу свастики

«В художественных фильмах невозможно без этой символики обозначить фашистов. И нельзя же запретить старые фильмы, где эта символика присутствует. Наказание должно последовать за демонстрацию нацистской символики вне художественных произведений, в которой можно усмотреть пропаганду», - сказал он.

Ранее Коган в эфире НСН выступил резко против снятия подобного запрета.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ПропагандаЕвреи