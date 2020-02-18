Раввин рассказал когда нужно наказывать за свастику

«В художественных фильмах невозможно без этой символики обозначить фашистов. И нельзя же запретить старые фильмы, где эта символика присутствует. Наказание должно последовать за демонстрацию нацистской символики вне художественных произведений, в которой можно усмотреть пропаганду», - сказал он.

Ранее Коган в эфире НСН выступил резко против снятия подобного запрета.

