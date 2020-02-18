Раввин рассказал когда нужно наказывать за свастику
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России в эфире НСН объяснил, почему потребовались послабления в запрете нацисткой символики.
Госдума в последнем чтении одобрила закон, который исключает административную ответственность за использование нацистской символики без пропаганды.
Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН объяснил, почему потребовались послабления в запрете.
«В художественных фильмах невозможно без этой символики обозначить фашистов. И нельзя же запретить старые фильмы, где эта символика присутствует. Наказание должно последовать за демонстрацию нацистской символики вне художественных произведений, в которой можно усмотреть пропаганду», - сказал он.
Ранее Коган в эфире НСН выступил резко против снятия подобного запрета.
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