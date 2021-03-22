Рауля Арашукова заново допросят по делу о хищении и убийстве

Предпринимателю Раулю Арашукову, подозреваемому в растрате и убийстве, 23 марта заново предъявят обвинения и допросят. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка.

Следствие уперлось в Дерева

Арашукова-старшего обвиняют по тем же статьям, однако следствие было вынуждено проводить процедуры заново из-за стилистических и грамматических ошибок в тексте документов. По словам Постанюка, сторона защиты намерена усилить показания и увеличить их в четыре раза.

По версии следствия, Рауль Арашуков являлся главой ОПГ, совместно с его сыном Рауфом они организовали убийство заместителя председателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова, а также советника главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

Рауф Арашуков, который ранее являлся сенатором Совета Федерации, также вменяют превышение полномочий и ложный донос. Арашуков-старший также обвиняется в хищении со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" 760 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:СледствиеСтавропольский КрайОбвинение
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