Рауля Арашукова заново допросят по делу о хищении и убийстве

Арашукова-старшего обвиняют по тем же статьям, однако следствие было вынуждено проводить процедуры заново из-за стилистических и грамматических ошибок в тексте документов. По словам Постанюка, сторона защиты намерена усилить показания и увеличить их в четыре раза.

По версии следствия, Рауль Арашуков являлся главой ОПГ, совместно с его сыном Рауфом они организовали убийство заместителя председателя молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова, а также советника главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

Рауф Арашуков, который ранее являлся сенатором Совета Федерации, также вменяют превышение полномочий и ложный донос. Арашуков-старший также обвиняется в хищении со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" 760 млн рублей.