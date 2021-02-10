Следствие уперлось в Дерева

Суд в Ставрополе прекратил уголовное дело о хищении денег из госбюджета, возбужденное в отношении бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева. Дело прекращено в отношении шести обвиняемых, в том числе Дерева, по их ходатайству в связи с истечением срока давности, отметил представитель суда.

Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете Федерации с 2011 по 2016 годы. Полномочия были прекращены досрочно на основании его собственного заявления.

Пока Дерев заседал в верхней палате российского парламента, против него в 2012 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он и еще шесть фигурантов обвинялись в хищении из бюджета РФ более 110 млн рублей путем незаконного возмещения НДС.

Однако, между прекращением сенаторских полномочий Дерева и его арестом прошли два года – арест состоялся только в марте 2018. А еще ровно через год Дерев был освобожден из-под стражи по решению суда. Но уже в октябре 2020 года суд вновь арестовал бывшего сенатора, заподозрив его в том, что он чинил препятствия производству по делу. Впрочем, и в этот раз он вскоре вышел на свободу: через два месяца меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде.

Как уже писала НСН, Дерев считает свое уголовное преследование местью за показания, данные против отца и сына Арашуковых. В 2012 году, будучи сенатором, он дал интервью «Российской газете», в котором назвал Рауля и Рауфа Арашуковых причастными к ряду убийств в республике. Уголовное дело против Дерева было возбуждено через десять дней после выхода интервью. По словам Дерева, летом 2018 года он также дал изобличающие Арашуковых показания, на основании которых их и задержали в январе 2019.

Самый молодой российский сенатор Рауф Арашуков был задержан прямо в зале пленарных заседаний Совета Федерации, ему были предъявлены обвинения в причастности к двум убийствам в 2010 году. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков, которому инкриминируют создание организованной преступной группы и хищение газа у компании «Газпром» на 30 с лишним миллиардов рублей.

