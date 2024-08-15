Расточительство или память? Генералы оценили закупку хрустальных погонов для ФСИН
Генерал РФ Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что не увидел ничего странного в идее ФСИН дарить сувениры генералам в виде хрустальных погонов, тогда как генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал это расточительством.
Памятный подарок для генералов в виде хрустальных погонов за 30 тысяч рублей даже странно обсуждать, так как по современным меркам это не огромная сумма, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ Владимир Болдырев.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) организовала тендер на закупку сделанных из хрусталя генеральских погон на 453 499 рублей. За эти деньги ведомство хочет получить десять комплектов хрустальных погонов для генерал-майоров и пять для генерал-лейтенантов. За каждый набор ФСИН заплатит порядка 30 000 рублей, что на 10 000 рублей больше, чем среднерыночная цена подобных украшений. Болдырев отметил, что 30 тысяч рублей для памятного подарка на всю жизнь – небольшая цена, однако сам он пресек бы такую инициативу.
«Надо оценить эту сумму по нынешним временам, это 15 человек и на каждого по 30 тысяч рублей. Сейчас в целом не подходящий момент, чтобы такое обсуждать. Был бы я у них командиром, я бы не разрешил этого. Я думаю, эти люди получили первые или вторые генерал-лейтенантские звания, а это память, сувенир на всю жизнь. Не думаю, что есть смысл даже этот вопрос серьезно обсуждать», - поделился он.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев посчитал такие закупки расточительством и назвал их не уместными в контексте сегодняшних событий.
«Любая расточительность сейчас неуместна. Думаю, это фейк, не может такого быть», - сказал он в беседе с НСН.
15 августа, когда информация появилась в СМИ, определение поставщика по тендеру на закупку погон было отменено.
Ранее стало известно, что фигуранты уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России растратили ведомственные средства на покупку недвижимости и активов в пяти компаниях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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