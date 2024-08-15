Расточительство или память? Генералы оценили закупку хрустальных погонов для ФСИН

Памятный подарок для генералов в виде хрустальных погонов за 30 тысяч рублей даже странно обсуждать, так как по современным меркам это не огромная сумма, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ Владимир Болдырев.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) организовала тендер на закупку сделанных из хрусталя генеральских погон на 453 499 рублей. За эти деньги ведомство хочет получить десять комплектов хрустальных погонов для генерал-майоров и пять для генерал-лейтенантов. За каждый набор ФСИН заплатит порядка 30 000 рублей, что на 10 000 рублей больше, чем среднерыночная цена подобных украшений. Болдырев отметил, что 30 тысяч рублей для памятного подарка на всю жизнь – небольшая цена, однако сам он пресек бы такую инициативу.