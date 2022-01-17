Расстрелявшего сослуживцев на аэродроме в Воронеже солдата признали невменяемым
Солдат-срочник Антон Макаров, устроивший бойню на военном аэродроме Балтимор в Воронеже в 2020 году, признан невменяемым. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По данным газеты, 17 января пройдет предварительное заседание 2-го Западного военного окружного суда, который изберет Макарову меру лечения. Слушания пройдут в закрытом режиме.
Макарову вменяются убийство двух или более лиц и покушение на убийство, хищение оружия, угон двух автомобилей. Следствие установило, что в ноябре 2020 года срочник находился в наряде на аэродроме Балтимор и, рассердившись из-за замечания дежурного по полку майора Сергея Ермолаева, ударил офицера топором по голове. Затем Макаров забрал у офицера табельный пистолет с патронами и открыл стрельбу, убив троих военнослужащих и ранив одного.
Солдата задержали на пути в Орловскую область, где он планировать скрыться у воспитывавших его родственников, и поместили в СИЗО. В мае 2021 года Макарова перевели в Воронежский областной клинический психолого-неврологический диспансер.
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