Рассматривавшая дело Кумарина судья Горбунова найдена мертвой в Петербурге

В пресс-службе судов города выразили соболезнования. По их словам, Горбунова умерла ненасильственной смертью.

В 2007 году Кумарин был приговорен к 15 годам лишения свободы за рейдерские захваты и вымогательство. Его называли «ночным губернатором» культурной столицы. В марте 2019 года ему вынесли новый приговор в 23,5 года лишения свободы за рейдерство и покушение на убийство.

