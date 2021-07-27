Рассматривавшая дело Кумарина судья Горбунова найдена мертвой в Петербурге

Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова умерла в возрасте 50 лет в Санкт-Петербурге, сообщила «Фонтанка».

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В пресс-службе судов города выразили соболезнования. По их словам, Горбунова умерла ненасильственной смертью.

В 2007 году Кумарин был приговорен к 15 годам лишения свободы за рейдерские захваты и вымогательство. Его называли «ночным губернатором» культурной столицы. В марте 2019 года ему вынесли новый приговор в 23,5 года лишения свободы за рейдерство и покушение на убийство.

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ФОТО: pixabay.com
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