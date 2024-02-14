Расширен список лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации в РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня лиц, которые подлежат обязательной государственной геномной регистрации. Соответствующие поправки внесены в закон «О государственной геномной регистрации в РФ».
Среди прочего, список увеличен за счет близких родственников пропавшего без вести гражданина. Ими признаются лица, которые находятся в биологическом родстве: родители, дети, полнородные братья и сёстры.
Документ также определяет период хранения и основания уничтожения геномной информации близких родственников пропавших без вести. Предельный срок установлен в 70 лет.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», геномную регистрацию граждан проводят только на государственном уровне. Эти данные позволят, в случае необходимости, опознать труп. Это важно для уголовного процесса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru