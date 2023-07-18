В Госдуме призвали создать банк ДНК-проб военнослужащих

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, который является одним из авторов документа, пояснил, что в условиях проведения спецоперации остро возник вопрос идентификации личности военнослужащих.

По его словам, банк ДНК-проб, в котором будет храниться генетический материал контрактников, призывников и добровольцев, позволит установить личность погибших или тяжелораненых бойцов в случае отсутствия кровных родственников.

«Это позволит улучшить систему опознания лиц, погибших в ходе выполнения боевых задач... исключить существование неопознанных лиц», - указал парламентарий.

Ранее о необходимости создания банка ДНК-проб участников спецоперации заявили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

