В Госдуме призвали создать банк ДНК-проб военнослужащих
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину был направлен законопроект, в котором предлагается создать в России банк ДНК-проб военных, сообщает NEWS.ru.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, который является одним из авторов документа, пояснил, что в условиях проведения спецоперации остро возник вопрос идентификации личности военнослужащих.
По его словам, банк ДНК-проб, в котором будет храниться генетический материал контрактников, призывников и добровольцев, позволит установить личность погибших или тяжелораненых бойцов в случае отсутствия кровных родственников.
«Это позволит улучшить систему опознания лиц, погибших в ходе выполнения боевых задач... исключить существование неопознанных лиц», - указал парламентарий.
Ранее о необходимости создания банка ДНК-проб участников спецоперации заявили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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