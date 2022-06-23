Владелец IKEA выразил надежду на возвращение компании в Россию

Холдинг Ingka Group, владеющий сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега», надеется на возобновление работы в России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление холдинга.

Источник: IKEA начала уведомлять торговые центры о досрочном прекращении аренды

«Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь в будущем сможем вернуть IKEA для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет необходимых условий», — подчеркнули в компании.

В марте на фоне российской спецоперации на Украине IKEA приостановила деятельность на территории РФ, напоминает Ura.ru. Ожидалось, что через несколько месяцев сеть возобновит работу. Однако в июне компания заявила о сокращении бизнеса, уменьшении штата и анонсировала продажу фабрик в России, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:РоссияМагазины
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