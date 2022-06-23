Владелец IKEA выразил надежду на возвращение компании в Россию

Размер маткапитала в РФ к 2025 году может вырасти до 680 тысяч рублей

Экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет

Генштаб ВСУ признал потерю контроля над двумя посёлками южнее Лисичанска

Владелец ИКЕА не рассчитывает на скорое возвращение в РФ

Регулярный чемпионат КХЛ нового сезона начнется 1 сентября