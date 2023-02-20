Расписание электричек и экспрессов в города Подмосковья изменится на праздники
Московская железная дорога предупредила об изменении в движении пригородных электропоездов и экспрессов в февральские и мартовские праздничные дни. Расписание изменится на всех направлениях.
Так, в среду, 22 февраля пригородные электрички будут ходить по графику пятницы. Расписание субботнего дня будет действовать 23, 24, 25 февраля, а также 8 марта.
Изменится также расписание движения поездов - экспрессов повышенной комфортности на Александров, Железнодорожный, Петушки, Крутое, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу.
Кроме того, дополнительные экспрессы будут назначены на направлениях Москва - Тула, Москва – Рязань и Москва - Владимир.
Как отмечает НСН, ранее в РЖД заявили, что военнослужащие могут оформить проездные документы на поезда дальнего следования в кассах без очереди. С помощью электронных терминалов это можно будет сделать максимум за 10 минут.
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