Раскрыты подробности о судьбе срочника, разбившего машину ФСО на параде в Москве

Принято решение о том, что уголовное дело в отношении бывшего солдата-срочника возбуждать не будут. Молодой человек уже находится дома.

Ранее стало известно, что после инцидента перед Парадом Победы Ерошенко прошел психиатрическое лечение в военном госпитале в подмосковном Подольске, сообщал «КоммерсантЪ».

