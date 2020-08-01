Раскрыты подробности о судьбе срочника, разбившего машину ФСО на параде в Москве
Солдат срочной службы Никита Ерошенко, который разбил прикладом винтовки Мосина стекла автомобиля Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, уволен из рядов вооруженных сил. Такую информацию сообщил информированный источник в медицинских кругах «Интерфаксу».
«По результатам психиатрического обследования принято решение о досрочном увольнении его из Вооруженных сил РФ», — отмечает источник.
Принято решение о том, что уголовное дело в отношении бывшего солдата-срочника возбуждать не будут. Молодой человек уже находится дома.
Ранее стало известно, что после инцидента перед Парадом Победы Ерошенко прошел психиатрическое лечение в военном госпитале в подмосковном Подольске, сообщал «КоммерсантЪ».
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