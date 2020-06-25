Солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО перед Парадом у Кремля
Солдат Никита Еременко, разбивший стекло в автомобиле Федеральной службы охраны объяснил свой поступок несправедливым, на его взгляд, отстранением от участия в Параде Победы. Такие показания сам военнослужащий дал в ходе допроса, передает РБК со ссылкой на источник в столичном главке МВД.
По словам бойца, без четверти десять утра, «осознавая, что осталось немного времени до выхода на Красную площадь», он подбежал к микроавтобусу ФСО и разбил прикладом винтовки Мосина стекло. Разу после этого призывника задержали.
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец» сообщил, что у солдата произошёл нервный срыв после отстранения от парада из-за ссоры с сослуживцем. Срочник переживал, что родные не увидят его по телевизору в торжественном строю, как он им уже пообещал. Уголовное дело в отношении хулигана возбуждать не стали. Он обязан будет заплатить за стекло и отбыть наказание на гауптвахте.
Ранее стало известно, что накануне сотрудники ФСБ предотвратили, как говорилось, «серьезный инцидент» с участием солдата на параде Победы на Красной площади.
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