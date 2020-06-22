Раскрыты документы об убийстве 900 красноармейцев нацистами в Крыму

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю обнародовало документы о массовой расправе нацистов над пленными красноармейцами в годы Второй мировой войны.

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Так опубликовано сообщение народному комиссару внутренних дел Крымской АССР майору КГБ Григорию Каранадзе от 27 апреля 1942 года.

В нем говорится о том, что оккупанты совместно с крымскими коллаборационистами «учинили дикую зверскую расправу» над пленными, пишут «Известия». Всего нацисты и их приспешники убили 900 красноармейцев.

Ранее управление ФСБ передало в Государственный архив республики документы о преступлениях нацистов над мирными жителями. Речь, в частности, идет о преступлениях, которые трактуются как геноцид мирного населения Крыма, сообщает RT.

Сегодня 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В среду, 24 июня, в Москве и ряде других городов России пройдут парады Победы, перенесенные с 9 мая из-за вспышки коронавируса.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаКрым
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