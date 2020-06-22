Раскрыты документы об убийстве 900 красноармейцев нацистами в Крыму
Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю обнародовало документы о массовой расправе нацистов над пленными красноармейцами в годы Второй мировой войны.
Так опубликовано сообщение народному комиссару внутренних дел Крымской АССР майору КГБ Григорию Каранадзе от 27 апреля 1942 года.
В нем говорится о том, что оккупанты совместно с крымскими коллаборационистами «учинили дикую зверскую расправу» над пленными, пишут «Известия». Всего нацисты и их приспешники убили 900 красноармейцев.
Ранее управление ФСБ передало в Государственный архив республики документы о преступлениях нацистов над мирными жителями. Речь, в частности, идет о преступлениях, которые трактуются как геноцид мирного населения Крыма, сообщает RT.
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