Раскрыты документы об убийстве 900 красноармейцев нацистами в Крыму

Так опубликовано сообщение народному комиссару внутренних дел Крымской АССР майору КГБ Григорию Каранадзе от 27 апреля 1942 года.



В нем говорится о том, что оккупанты совместно с крымскими коллаборационистами «учинили дикую зверскую расправу» над пленными, пишут «Известия». Всего нацисты и их приспешники убили 900 красноармейцев.



Ранее управление ФСБ передало в Государственный архив республики документы о преступлениях нацистов над мирными жителями. Речь, в частности, идет о преступлениях, которые трактуются как геноцид мирного населения Крыма, сообщает RT.



Сегодня 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны. В среду, 24 июня, в Москве и ряде других городов России пройдут парады Победы, перенесенные с 9 мая из-за вспышки коронавируса.

