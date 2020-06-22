Путин констатировал неизменность священной памяти о Великой Отечественной войне

Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал как «абсолютно священной» память о Великой Отечественной войне. Об этом глава государства заявил при посещении парка «Патриот», где расположен недавно освящённый главный храм Вооруженных сил РФ.

По словам президента, память о ВОВ всегда с нами. Она дает силы «служить стране и нравственным заветам», приводит слова Путина РЕН ТВ. По оценке российского лидера, тяжелейшие испытания военной поры продемонстрировали удивительную силу и стойкость нашего народа, беспримерные проявления храбрости и патриотизма.

Как подчеркнул президент, российская армия хранит верность традициям до сих пор и достойно обеспечивает безопасность страны. В рамках визита в парк «Патриот» по случаю дня Памяти и скорби, который приходится на начало ВОВ, президент посетил Храм Воскресения Христова, возведенного к 75-летию Великой Победы, а также побывает в музейном комплексе «Дорога памяти».

Как уточняет Ura.ru, президент уже успел осмотреть храм Вооруженных сил, а также принял участие в молебне, который отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

