Путин констатировал неизменность священной памяти о Великой Отечественной войне
Президент Российской Федерации Владимир Путин охарактеризовал как «абсолютно священной» память о Великой Отечественной войне. Об этом глава государства заявил при посещении парка «Патриот», где расположен недавно освящённый главный храм Вооруженных сил РФ.
По словам президента, память о ВОВ всегда с нами. Она дает силы «служить стране и нравственным заветам», приводит слова Путина РЕН ТВ. По оценке российского лидера, тяжелейшие испытания военной поры продемонстрировали удивительную силу и стойкость нашего народа, беспримерные проявления храбрости и патриотизма.
Как подчеркнул президент, российская армия хранит верность традициям до сих пор и достойно обеспечивает безопасность страны. В рамках визита в парк «Патриот» по случаю дня Памяти и скорби, который приходится на начало ВОВ, президент посетил Храм Воскресения Христова, возведенного к 75-летию Великой Победы, а также побывает в музейном комплексе «Дорога памяти».
Как уточняет Ura.ru, президент уже успел осмотреть храм Вооруженных сил, а также принял участие в молебне, который отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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