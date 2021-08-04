Раскрыты детали о состоянии певицы МакSим

В настоящее время артистка может самостоятельно сидеть, однако пробовать ходить врачи ей пока запрещают. Как считает пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская, артистку ждет долгая терапия, о полном выздоровлении говорить пока рано.

Как сообщалось, 38-летняя певица отключена от аппарата ЭКМО и самостоятельно дышит через кислородную маску. МакSим по-прежнему находится в реанимации, но врачи оценивают ее состояние как стабильное.

