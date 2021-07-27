Реаниматолог рассказал, когда певица МакSим вернется к нормальной жизни
Возвращение к нормальной жизни певицы МакSим (Марина Абросимова) потребует от недели до нескольких месяцев, заявил реаниматолог Сергей Емельянов.
«Прогнозы скорее положительные, если нет сопутствующих заболеваний, которые воздействовали на мозг. В противном случае уже могут быть последствия», - сказал Емельянов изданию «Вечерняя Москва».
По его словам, после отключения от аппарата ИВЛ у человека происходит «синдром отмены» - отвыкшие от работы легкие должны вновь начать выполнять свои функции.
МакSим из-за осложнений, связанных с коронавирусом, около полутора месяцев находится в реанимации. Недавно врачи вывели ее из медикаментозного сна. 26 июля стало известно, что певица пришла в себя, находится в ясном сознании и разговаривает знаками. При этом врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.
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