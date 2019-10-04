Раскрыто, как Путин проведёт свой день рождения
Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на природе в тёплой компании родственников и близких людей. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Через два дня российскому лидеру исполнится 67 лет.
Президенту РФ довольно редко удаётся провести день рождения без вклинивания рабочего графика. Нередко он проводит рабочие совещания, ему также приходится тратить время на телефонные разговоры с лидерами других стран, которые звонят ему, чтобы поздравить с праздником.
Как-то Владимир Путин отметил свой день рождения участием в матче Ночной хоккейной лиги, в другой раз отправился в сибирскую тайгу на рыбалку.
По словам Пескова, в целом президент чаще всего, когда получается, празднует своё появление на свет с родными и близкими, иногда - с коллегами по работе.
Как отмечает Ura.ru, президент Молдавии уже признался, что собирается преподнести своему российскому коллеге на день рождения.
Игорь Додон приготовил для Владимира Путина бочку вина собственного производства. Подарит он её на саммите глав государств СНГ, который состоится в Ашхабаде, 11 октября.
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