Раскрыто, как дихлофос мог убить четверых детей под Красноярском

Четверо детей, которые погибли под Красноярском, могли получить значительные дозы дихлофоса вместе с пищей, на которую попало после распыления средство от насекомых, предположил организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов, сообщает NEWS.ru.

СК: В анализах отравившейся семьи нашли следы вещества из состава дихлофоса

Также, по его словам, ядовитое вещество могло попасть на столовые приборы.

Спасатель назвал версию с дихлофосом наиболее реалистичной.

Эксперт рассказал, что на рынке сейчас присутствует множество вариантов средств от насекомых, часть из которых являются поддельными, при этом самые дешевые средства – опасны и для человека.

«Дешевый дихлофос может быть, как какое-то химоружие. Если он попадает в организм, если он убивает, значит, вопросы должны быть именно к этому дихлофосу», — добавил Халилов.

Ранее прокуратура назвала приоритетную версию отравления семьи в Красноярском крае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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