Раскрыто, как дихлофос мог убить четверых детей под Красноярском
Четверо детей, которые погибли под Красноярском, могли получить значительные дозы дихлофоса вместе с пищей, на которую попало после распыления средство от насекомых, предположил организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов, сообщает NEWS.ru.
Также, по его словам, ядовитое вещество могло попасть на столовые приборы.
Спасатель назвал версию с дихлофосом наиболее реалистичной.
Эксперт рассказал, что на рынке сейчас присутствует множество вариантов средств от насекомых, часть из которых являются поддельными, при этом самые дешевые средства – опасны и для человека.
«Дешевый дихлофос может быть, как какое-то химоружие. Если он попадает в организм, если он убивает, значит, вопросы должны быть именно к этому дихлофосу», — добавил Халилов.
Ранее прокуратура назвала приоритетную версию отравления семьи в Красноярском крае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru