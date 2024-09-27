Раскрыто, как дихлофос мог убить четверых детей под Красноярском

Также, по его словам, ядовитое вещество могло попасть на столовые приборы.

Спасатель назвал версию с дихлофосом наиболее реалистичной.

Эксперт рассказал, что на рынке сейчас присутствует множество вариантов средств от насекомых, часть из которых являются поддельными, при этом самые дешевые средства – опасны и для человека.

«Дешевый дихлофос может быть, как какое-то химоружие. Если он попадает в организм, если он убивает, значит, вопросы должны быть именно к этому дихлофосу», — добавил Халилов.

Ранее прокуратура назвала приоритетную версию отравления семьи в Красноярском крае, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

