Раскрыто число закрытых школ в РФ из-за коронавируса и гриппа

В России на конец минувшей рабочей недели из-за коронавирусной инфекции было закрыто 94 школы, причём 34 учебных заведения уже сняли карантин. Такую статистику привёл министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он уточнил, что в общей сложности со стартом нового учебного года на карантин закрывались школы в 43 регионах, передает RT.

При этом из-за гриппа перестали временно работать 111 средних учебных заведений. Сезонный подъем заболеваемости вынудил также некоторые школы перевести на карантин отдельные классы.

По данным Минпросвещения, чаще всего случаи заболевания идентифицируются у взрослых сотрудников школ, а не среди учеников. Случаи заболевания среди школьников единичны, утверждают в министерстве. По оценке Кравцова динамика закрытия учебных заведений на карантин не выходит за рамки сезонной заболеваемости.

