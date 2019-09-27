Раскрыта причина любви россиян к поездам

Эксперты рассказали, почему россияне предпочитают поездки на поезде путешествию на самолете. Выяснилось, что треть участников опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip, заявила, что не любит или боится летать. Об этом рассказали 24,8% и 17,1% опрошенных соответственно. При этом больше четверти путешественников перед тем, как планировать поездки смотрят на цену. В том случае, если билет на поезд дешевле перелета, они отказываются от путешествия на самолете.

Также аналитики выяснили, что романтика железной дороги близка 14% путешественников. Они признались, что наслаждаются стуком колес, любят почитать книгу в пути или подремать на верхней полке.