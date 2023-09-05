Раскрыт способ восстановления взломанного Telegram-аккаунта

Шантаж, как правило, оказывается главной причиной взлома каналов в Telegram. Злоумышленникам это, порой, удаётся сделать, несмотря на то, что мессенджер Павла Дурова имеет репутацию одного из самых защищённых.

Ещё одна цель злоумышленников – рекламная спам-рассылка. Как отмечает «Вечерняя Москва», в этом случае происходит взлом сразу нескольких аккаунтов случайных пользователей.

Обычно взлом происходит по нижеследующему алгоритму. Сначала поступает код аутентификации, который не запрашивался владельцем аккаунта.

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Приходит уведомление о входе с неопознанного устройства, которого у нет у пользователя. Появляется необъяснимая активность профиля, происходит фиксация геолокации из других стран и регионов. Наконец, пользователь не может войти в свой аккаунт.

Если взлом произошёл, рекомендуется закончить все сеансы на доступных устройствах. Обратиться с заявлением к оператору связи, активировать новую SIM-карту с прежним номером телефона.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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