Раскрыт способ восстановления взломанного Telegram-аккаунта

Шантаж, как правило, оказывается главной причиной взлома каналов в Telegram. Злоумышленникам это, порой, удаётся сделать, несмотря на то, что мессенджер Павла Дурова имеет репутацию одного из самых защищённых.

Ещё одна цель злоумышленников – рекламная спам-рассылка. Как отмечает «Вечерняя Москва», в этом случае происходит взлом сразу нескольких аккаунтов случайных пользователей.

Обычно взлом происходит по нижеследующему алгоритму. Сначала поступает код аутентификации, который не запрашивался владельцем аккаунта.