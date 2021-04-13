Раскрыт способ продлить срок жизни ноутбука
Стало известно, как продлить срок службы ноутбука, сообщает радио Sputnik со ссылкой на директора по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрия Рябинина.
По его словам, чтобы выйти за рамки традиционного четырехлетнего цикла замены техники, нужно не позволять аккумулятору ноутбука полностью разряжаться, так как он имеет ограниченное число циклов зарядки. Как отмечает эксперт, чем реже заряжать аккумулятор, тем дольше будет срок его службы.
Также необходимо соблюдать температурный режим, так как литий-ионные аккумуляторы, на которых в основном работают ноутбуки, плохо переносят жару. Оптимальная температура для работы ноутбука - 10-30 градусов.
Тем временем, нехватка микрочипов и других комплектующих для компьютеров, вызванная замедлением логистических производственных цепочек из-за эпидемии COVID-19, может вызвать рост цен на ноутбуки и дефицит устройств в России.
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