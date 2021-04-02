Ноутбуки могут подорожать из-за нехватки чипов

За последние шесть месяцев наибольший рост цен среди электроники наблюдался в ноутбуках низкого ценового сегмента. Согласно прогнозу, во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен.

Samsung может заметно сократить производство смартфонов в 2021 году. Об этом пишет Reuters.

Решение технологического гиганта связано с задержками на производстве компании Qualcomm, которая не успевает поставить Samsung достаточное количество процессоров.

