Ноутбуки могут подорожать из-за нехватки чипов

Нехватка микрочипов и других комплектующих для компьютеров, вызванная замедлением логистических производственных цепочек из-за эпидемии COVID-19, может вызвать рост цен на ноутбуки и дефицит устройств в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей крупнейших отечественных ритейлеров.

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За последние шесть месяцев наибольший рост цен среди электроники наблюдался в ноутбуках низкого ценового сегмента. Согласно прогнозу, во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен.

Samsung может заметно сократить производство смартфонов в 2021 году. Об этом пишет Reuters.

Решение технологического гиганта связано с задержками на производстве компании Qualcomm, которая не успевает поставить Samsung достаточное количество процессоров.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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