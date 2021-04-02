Ноутбуки могут подорожать из-за нехватки чипов
Нехватка микрочипов и других комплектующих для компьютеров, вызванная замедлением логистических производственных цепочек из-за эпидемии COVID-19, может вызвать рост цен на ноутбуки и дефицит устройств в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей крупнейших отечественных ритейлеров.
За последние шесть месяцев наибольший рост цен среди электроники наблюдался в ноутбуках низкого ценового сегмента. Согласно прогнозу, во всех категориях электроники в ближайшие два квартала будет наблюдаться дефицит и рост цен.
Samsung может заметно сократить производство смартфонов в 2021 году. Об этом пишет Reuters.
Решение технологического гиганта связано с задержками на производстве компании Qualcomm, которая не успевает поставить Samsung достаточное количество процессоров.
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