Раскрыт способ получить дополнительные выходные в мае

В ведомстве напомнили, что это уменьшит норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение зарплаты. «Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — сообщает Роструд.

На майские праздники граждане страны будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.

