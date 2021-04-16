Раскрыт способ получить дополнительные выходные в мае
Российские работодатели могут проявить инициативу и предоставить своим сотрудникам дополнительные выходные на майские праздники, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.
В ведомстве напомнили, что это уменьшит норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение зарплаты. «Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — сообщает Роструд.
На майские праздники граждане страны будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая.
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