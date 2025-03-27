Расходы за пострадавших российских туристов в Египте возьмет страховая компания
Все расходы, связанные с эвакуацией тел погибших и лечению пострадавших российских туристов с потерпевшего крушение батискафа в Египте, возьмёт на себя страховая компания. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В сообщении говорится, что речь идёт о Страховом Доме ВСК, где были застрахованы все туристы туроператора «Библио-Глобус».
«Страховка покрывает как лечение пострадавших... так и репатриацию тел погибших», - указали в ассоциации.
В АТОР также добавили, что пострадавшие уже получают необходимую помощь.
Туристический батискаф затонул у берегов египетской Хургады 27 марта, сообщает «Свободная пресса». В генконсульстве РФ заявили, что на борту были 45 человек, пятеро туристов погибли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru