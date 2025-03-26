При пожаре на судне РФ у берегов Южной Кореи пострадали шесть россиян
Шесть граждан России пострадали при пожаре на российском рефрижераторном судне Crystal Asia у побережья Южной Кореи. Об этом заявили в генеральном консульстве РФ в Пусане.
По данным ведомства, ЧП произошло в 07:14 (01:14 мск) в море на расстоянии 8 км от порта Камчхон (Пусан). На судне находился экипаж из 23 человек, в том числе 22 граждан РФ.
«По информации морской полиции Пусана, шесть россиян пострадали, двое из них - в тяжелом состоянии», - указали в генконсульстве.
Отмечается, что пострадавших доставили в медицинские учреждения. Дипломаты РФ поддерживают контакт с местными властями.
Ранее на Пхукете автобус с россиянами попал в ДТП, четыре человека получили легкие травмы, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru