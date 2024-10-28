Расходы россиян на товары для автомобилей выросли за год на 41%
Расходы российских автовладельцев на автотовары увеличились на 41% за год. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Отмечается, что чаще всего автолюбители приобретали аксессуары, автохимию, смазочные материалы и автозапчасти. При незначительном росте числа покупок средний чек осенью 2024 года достиг 7400 рублей, что на 41% больше, чем годом ранее. При этом за период с января по август прирост составил 30% (в среднем автолюбители оставляли в магазинах 6000 рублей).
По мнению экспертов, сказалось усложнение логистических процессов и импортных поставок, а также недостаточным уровнем предложения.
Ранее стало известно, что стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем увеличилась на треть. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru