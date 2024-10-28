Расходы россиян на товары для автомобилей выросли за год на 41%

Отмечается, что чаще всего автолюбители приобретали аксессуары, автохимию, смазочные материалы и автозапчасти. При незначительном росте числа покупок средний чек осенью 2024 года достиг 7400 рублей, что на 41% больше, чем годом ранее. При этом за период с января по август прирост составил 30% (в среднем автолюбители оставляли в магазинах 6000 рублей).

По мнению экспертов, сказалось усложнение логистических процессов и импортных поставок, а также недостаточным уровнем предложения.

Ранее стало известно, что стоимость обслуживания и ремонта автомобилей в России в среднем увеличилась на треть. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

