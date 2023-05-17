Расходы родителей на школьных выпускных выросли в два раза
Организация выпускного в 9 классе стала дороже вдвое, а в 11 классе – в полтора по сравнению с 2019 годом, говорится в результатах опроса портала SuperJob.
На выпускной в 9 классе родители собирают по 10,5 тысяч рублей, а в Москве – 12,5 тысяч. Выпускные балы в честь окончания 11 класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16,5 тысяч рублей, в столице — 19, в Санкт-Петербурге — 18.
В исследовании говорится, что в 2019 году родители девятиклассников тратили в два раза меньше на выпускной, а организация праздника в 11 классе была дешевле в полтора раза.
Выросла цена и на праздничный наряд. Для девятиклассников образ будет стоит от 13 тысяч рублей, а на одиннадцатиклассника – от 17 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru