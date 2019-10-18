Более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер. Об этом рассказала министр правительства российской столицы, глава городского департамента финансов Елена Зяббарова. Она выступила на совместном заседании комиссий Мосгордумы, посвященного подготовке к первому чтению проекта бюджета столицы на будущий год и плановый период до 2022 года включительно.

По словам Зяббаровой, в текущем году социальная составляющая увеличена, в связи с чем относительный показатель вырос - с 50% до 53% или свыше 1,7 триллиона рублей в год.

Ранее мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета, который предполагает рекордный рост финансирования социальной сферы. Более 90% расходной части предназначено на выполнение городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.

Расходы на образование поднимутся почти на 26%, здравоохранения - на 30,4%, спорта - на 63,7%, социальной поддержки жителей - на 18,4%. Такие показатели значительно превышает прогнозные темпы инфляции (3,7%).

