Более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер
Более половины расходов бюджета Москвы носят социальный характер. Об этом рассказала министр правительства российской столицы, глава городского департамента финансов Елена Зяббарова. Она выступила на совместном заседании комиссий Мосгордумы, посвященного подготовке к первому чтению проекта бюджета столицы на будущий год и плановый период до 2022 года включительно.
По словам Зяббаровой, в текущем году социальная составляющая увеличена, в связи с чем относительный показатель вырос - с 50% до 53% или свыше 1,7 триллиона рублей в год.
Ранее мэр Сергей Собянин внес в Мосгордуму проект бюджета, который предполагает рекордный рост финансирования социальной сферы. Более 90% расходной части предназначено на выполнение городских программ развития транспортной системы, образования, здравоохранения, культуры и других.
Расходы на образование поднимутся почти на 26%, здравоохранения - на 30,4%, спорта - на 63,7%, социальной поддержки жителей - на 18,4%. Такие показатели значительно превышает прогнозные темпы инфляции (3,7%).
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