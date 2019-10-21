Расходы на капремонт соцучреждений столицы в 2020 году вырастут вдвое
На капитальный ремонт социальных учреждений Москвы в будущем году планируется потратить в два раза больше, чем в 2019-ом. Как отмечает АГН Москва, об этом рассказал заместитель руководителя столичного департамента туда и соцзащиты Владимир Филиппов. Он подчеркнул, что на эти цели в 2020 году предусмотрено 15 млрд руб. Работы капитального характера будут произведены в 128 объектах, текущего - 223, а 154 объекта будут оснащены дополнительным оборудованием, подчеркнул Филиппов.
Замруководителя столичного департамента туда и соцзащиты отметил, что власти Москвы ввели новый стандарт центров социального обслуживания, сделав его максимально комфортным и открытым для старшего поколения. Отмечается, что, в частности, были упрощены все бюрократические процедуры – начиная с подачи заявления на государственные услуги через удобные центры госуслуг.
«Всё, что связано с оформлением денежных выплат, льгот, удостоверений и различных справок теперь можно получить через любые отделения МФЦ», - пояснил Филиппов.
Ранее НСН писала, что проект бюджета Москвы на 2020 год предполагает увеличение расходов на социальные меры поддержки более чем на 18% - по сравнению с текущим годом. Такое заявление сделал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Он отметил, что в будущем году в проекте закона о бюджете власти предлагают запланировать почти 538 млрд руб. на социальную поддержку москвичей.
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